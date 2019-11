Avengers: Endgame, una scena tagliata di Tony Stark nell'aldilà disponibile su su Disney+

Una scena tagliata di Avengers: Endgame che mostra Tony Stark nell'aldilà sarebbe disponibile nella versione in arrivo su Disney+. Sono approdati sul web alcuni fotogrammi della scena in questione che mostrano Tony dopo la morte, e l'eroe non è solo.

Durante il casting di Avengers: Endgame, Marvel ha ingaggiato la star di Tredici Katherine Langford in un ruolo misterioso. La versione del film approdata nelle sale, però, non contiene il personaggio di Katherine, tagliato in fase di montaggio. In molti avevano ipotizzato che Katherine fosse stata chiamata a interpretare Kate Bishop, la futura Hawkeye, ma in seguito i fratelli Russo hanno chiarito che in realtà l'attrice australiana doveva interpretare Morgan Stark, la figlia di Tony, in versione adulta mentre fa visita al padre nell'aldilà, ma la scena è stata tagliata.

"Avevamo l'idea di vedere Tony andare nella stessa stazione metafisica in cui è andato Thanos dopo lo schiocco di dita. In quella stazione ci sarebbe dovuta essere la futura versione della figlia di Tony" spiega Joe Russo. "L'intenzione era quella che la visione della figlia gli avrebbe donato pace, perché in questi film c'è una sorta di magia. Ma questa idea avrebbe complicato troppo il film."

Avengers: Endgame, come Marvel ha fatto del film un evento cinematografico senza precedenti

La scena in questione non è contenuta neppure negli extra della versione home video di Avengers: Endgame, ma alcuni screenshot sono comparsi sul web grazie a Disney+, che a quanto pare possiede la scena in versione integrale e che verrà lanciato tra poche ore negli USA.