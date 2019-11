Avengers: Endgame su Disney+ tra i film di lancio

Avengers: Endgame sarà uno dei film di lancio di Disney+. La piattaforma in streaming della casa di Topolino debutterà infatti il 12 novembre con un pacchetto di titoli disponibili per il pubblico, tra cui anche quelli di casa Marvel, ma non solo!

L'annuncio che Avengers: Endgame sarebbe stato online sin dal primo giorno nel catalogo di Disney + è stato dato tramite un post su Twitter in cui c'è un breve video con Robert Downey Jr. che schiocca le dita in quella che ormai possiamo definire come una delle scene madri del cinecomic dei fratelli Russo. Il servizio, come abbiamo già ricordato, debutterà a breve, ma solo in alcune zone come Stati Uniti, Canada.

Oh snap! #AvengersEndgame is coming to #DisneyPlus. Start streaming the epic finale to @MarvelStudios’ Infinity Saga on November 12 in the US, Canada and Netherlands and on November 19 in Australia and New Zealand. pic.twitter.com/Bc2Ev83DuD — Disney+ (@disneyplus) November 6, 2019

Il 19 toccherà poi ad Australia e Nuova Zelanda, mentre ancora nulla è stato detto in merito alle date di lancio in Europa, Italia inclusa. Perciò non possiamo fare altro che aspettare per scoprire quando tutto ciò sarà possibile. Certo, questo non farà altro che aumentare la fibrillazione tra i fan, non solo degli appassionati della Marvel ma anche di Star Wars, visto che uno dei progetti di punta che arriveranno sarà la serie The Mandalorian, di cui poche settimane fa è stato rilasciato un trailer mozzafiato.