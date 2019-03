Avengers: Endgame, Captain Marvel insieme al team di eroi sulle lattine Coca-Cola

Avengers: Endgame arriverà nei cinema solo ad aprile, tuttavia online sono apparse le foto delle lattine da collezione della Coca-Cola che ritraggono anche Captain Marvel.

L'eroina interpretata da Brie Larson nel cinecomic che ha debuttato nelle sale da pochi giorni è infatti uno dei personaggi al centro della campagna promozionale che vede coinvolti i membri originali dell'eroico team che collaboreranno con Carol Danvers per sconfiggere il malvagio Thanos.

Ecco le foto:

Captain Marvel dovrebbe avere un ruolo centrale nella battaglia che verrà raccontata in Avengers: Endgame, il nuovo capitolo della saga diretto dai fratelli Russo che verrà distribuito nelle sale italiane il 24 aprile, come anticipato anche in una delle sequenze che era stata inserita in Infinity War.

I registi, recentemente, avevano ammesso che è sempre complicato utilizzare dei personaggi così potenti come Carol: "Il motivo per cui amiamo così tanto lavorare con Captain America è che era limitato e il suo cuore, in realtà, era il suo superpotere. Quindi siamo particolarmente consapevoli dei pericoli nell'avere un personaggio incredibilmente potente, ma amiamo la narrazione sensibile, quindi abbiamo trovato un modo per affrontare la situazione".

Anthony Russo aveva aggiunto: "Quando hai dei personaggi potenti devi lavorare ancora più duramente per trovare i loro punti deboli e le complessità".