Avengers: Endgame, il cameo di Howard il Papero che quasi nessuno ha notato

In Avengers: Endgame c'è un cameo che hanno notato davvero in pochi durante la lunga sequenza della battaglia: quello di Howard il Papero!

La battaglia di Avengers: Endgame è stata incredibilmente ricca di accadimenti, tanto che qualcuno potrebbe aver perso il cameo più inatteso: quello di Howard il Papero. Anche lui, come tantissimi altri personaggi del MCU, ha cercato di dare una mano ai Vendicatori nel momento di massima difficoltà.

Che il suo intervento sia stato determinante o meno, il personaggio creato da Steve Gerber e Val Mayerik, visto l'ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 2, è stato comunque un gradito ritorno nel MCU. Per tutti coloro che correranno di nuovo al cinema solo per vederlo, ecco quando prestare la massima attenzione: Howard è uno tra i guerrieri che appaiono quando Doctor Strange, Wong e gli altri stregoni iniziano ad aprire i portali dimensionali. Quando vedrete Hope Van Dyne spostate lo sguardo sull'alieno blu alla sua destra, seguite la traiettoria verso il basso indicata dalla sua pistola: è lì che troverete Howard, in lontananza.

Il suo contributo alla battaglia non è qualcosa che ci è dato conoscere, evidentemente i fratelli Russo non hanno ritenuto importante focalizzarsi sulle sue doti belliche, ma la buona notizia è che, probabilmente, potremo saperne di più nella serie tv animata a lui dedicata che i Marvel Studios stanno preparando. A condizione, certo, che lo show abbracci un arco temporale che vada oltre gli eventi di Avengers: Endgame (di cui potete leggere qui la nostra recensione). Chissà che non sia proprio la battaglia contro Thanos ad attirarlo sulla Terra! Al di là della prossima serie tv, è cosa nota l'affetto dei due registi per Howard il Papero, che sarebbe dovuto apparire già in Infiniy War. L'idea iniziale, secondo Joe Russo, era di mettere Peter Quill e Howard dietro lo stesso tavolo da gioco per una partita a poker. La posta in palio? Preziose informazioni per ritrovare una delle Gemme dell'Infinito.

