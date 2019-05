Avengers: Endgame, il cameo di Howard il Papero è stato inserito solo un mese fa!

Il prezioso cameo di Howard il Papero in Avengers: Endgame in realtà non era previsto ed è stato aggiunto solo un mese fa.

Avengers: Endgame ha rischiato di essere meno epico di quanto poi sia diventato e questo perchè Howard il Papero, almeno nei piani originali, non c'era. A svelarlo è stato solo ieri il regista Joe Russo in un'intervista con ComicBook.com, affermando che l'idea per quel cameo è stata proprio sua.

Alcuni fan con "l'occhio di falco", infatti avevano notato la presenza del singolare personaggio proprio durante la battaglia decisiva degli Avengers contro Thanos. Per chi non l'avesse notato, ricordiamo dove è possibile, ma con molta attenzione, notare Howard il Papero: è uno tra i guerrieri che appaiono quando Doctor Strange, Wong e gli altri stregoni iniziano ad aprire i portali dimensionali. Quando vedrete Hope Van Dyne spostate lo sguardo sull'alieno blu alla sua destra, seguite la traiettoria verso il basso indicata dalla sua pistola: è lì che troverete Howard, in lontananza.

Avengers: Endgame, il cameo di Howard il Papero che quasi nessuno ha notato

Il regista di Avengers: Endgame (potete leggere qui la nostra recensione) ha ammesso, però, che hanno pensato a lui solo quando il film era praticamente già completato: "Una storia pazzesca: è successo letteralmente un mese fa, era solo un mese fa, è stata una delle ultime cose che abbiamo fatto. Eravamo seduti in studio a controllare gli effetti visivi, stavamo guardando la scena in cui tutti escono dai portali, allora ho detto "Dio, sarebbe fantastico avere un cameo di Howard il Papero a questo punto". Così ho chiesto al mio team se ci fosse un modo per farlo, anche se ero cosciente della difficoltà perchè mancavano tre giorni alla fine del lavoro. Loro mi hanno guardato e hanno solo risposto "Noi... vedremo cosa fare".

Ed ecco la storia di come è nato il terzo cameo di Howard il Papero all'interno del MCU, dopo le due fugaci apparizioni in Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia, volume 2. E senza dubbio Howard deve aver portato parecchia fortuna (almeno quanto la donna dei record Zoe Saldana) ad Avengers: Endgame, che è per ora al secondo posto nella classifica dei maggiori incassi nella storia del cinema, mentre si avvicina sempre di più al primo posto di Avatar.

