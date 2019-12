Avengers: Endgame, l'anno del ritorno di Captain America da Peggy svelato nello script!

In vista degli Oscar è stata resa pubblica, online, la sceneggiatura completa di Avengers: Endgame che svela l'anno del ritorno di Captain America da Peggy Carter! Dalla lettura emergono dettagli interessanti e viene svelato uno dei misteri che ha tenuto banco per mesi dopo l'uscita del film: l'epoca in cui Captain America decide di riunirsi al suo amore perduto, Peggy Carter, dopo aver riportato le sei Gemme dell'Infinito al loro posto.

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

Nelle ultime pagine dello script di Avengers: Endgame, firmato da Christopher Markus e Stephen McFeely, si può leggere la dicitura: "Washington DC, 1949" e poi la descrizione della scena in cui Chris Evans e Hayley Atwell danzano teneramente abbracciati accompagnati dalla musica di un giradischi. Il 1949 si colloca due anni dopo il finale della seconda stagione di Agent Carter, la serie spin-off dedicata proprio a Peggy, ed è anche lo stesso anno in cui lei termina il suo incarico alla Strategic Scientific Reserve per passare alla Divisione strategica Patria, Intervento, Applicazioni e Logistica, ovvero lo SHIELD, in qualità di direttore.

Avengers: Endgame e Captain Marvel possono puntare all'Oscar?

È possibile che lo script nasconda altri particolari interessanti, questo perché in fase di sceneggiatura si inseriscono dettagli che poi però non compaiono tra le scene girate. Oltre che per la sceneggiatura, Avengers: Endgame è stato inserito in 14 diverse categorie, tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior attore e attrice non protagonista. Se volete dare uno sguardo alla sceneggiatura potete scaricare qui il pdf.