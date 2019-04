Avengers: Endgame, Adidas svela le sneakers dedicate a Thanos e agli eroi

Avengers: Endgame ha dato vita anche a una nuova collezione di scarpe sportive dedicate a Thanos e agli eroi della Marvel.

L'edizione limitata è stata realizzata da Adidas in collaborazione con Jen Bartel e negli Stati Uniti il modello ispirato al villain sarà in vendita nei negozi di Foot Locker insieme a quelli che ricordano il look dei membri del team pronto a salvare l'universo dai progetti del malvagio Titano.

La collezione Adidas creata per celebrare l'arrivo nelle sale di Avengers: Endgame si chiama Heroes Among Us. Ogni sneaker ha un design dai colori che rispecchiano un singolo eroe: Black Panther ha dettagli in nero e viola, il simbolo di Captain America è presente sulle suole, mentre le calzature ispirate a Iron Man hanno dettagli in rosso e oro, quelle di Nick Fury in bianco e nero, Thor ha degli elementi in rosso, oro e grigio e il costume di Captain Marvel ricorda il design della scarpa creata pensando all'eroina interpretata da Brie Larson.

La creazione di Jen Bartel non è parte integrante della collezione e, a differenza degli altri modelli, non è destinata a chi gioca a basket ma per chi preferisce la corsa, e la fonte di ispirazione per l'artista sono le Gemme dell'Infinito.

Adidas x Jen Bartel: THANOS 😈🔥 Dropping this Friday 4/26 at 10am EST on https://t.co/EifShUG9h8 ✨ Limited quantities will also be available at Flagship Foot Locker locations in NYC and LA (Times Square, Herald Square, Hollywood & Highland.) Sizes 6-13, Perfectly Balanced. 😎💜 pic.twitter.com/M0f6D4NSzj — Jen Bartel (@heyjenbartel) April 25, 2019

Chi andrà prossimamente nelle sale ad assistere al capitolo conclusivo dell'Infinity Saga può leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame in cui si offre qualche anticipazione dei contenuti del film, tra sorprese, tensione e molta azione, mentre se volete addentrarvi nei segreti del lungometraggio dopo la visione potete confrontarvi con l'analisi del finale di Avengers: Endgame.

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain Marvel, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).