Avengers: Endgame, l'abbraccio di Iron Man e Spider-Man nel video condiviso da Robert Downey Jr.

Un video condiviso da Robert Downey Jr. mostra come è stata girata la scena dell'abbraccio tra Iron Man e Spider-Man in Avengers: Endgame.

L'abbraccio tra Iron Man e Spider-Man è stato senza dubbio uno dei momenti più commoventi di Avengers: Endgame non solo per il pubblico ma anche per i suoi interpreti. Ed è stato Robert Downey Jr. a condividere il video che immortala quel momento direttamente sul set, con tanto si "sorpresa" finale.

Chiunque abbia visto il film sa benissimo di cosa stiamo parlando (per tutti quelli che ancora non sono andati al cinema c'è la nostra recensione di Avengers: Endgame senza spoiler ): la battaglia contro Thanos è nel vivo quando l'apertura di decine di portali dimensionali consente il ritorno degli eroi scomparsi nel finale di Avengers: Infinity War. Tra di loro c'è anche il giovane Spider-Man con cui Tony Stark ha instaurato quasi un rapporto padre-figlio. Infatti appena i due si incontrano nuovamente sul campo di battaglia, e Peter Parker (Tom Holland) comincia a spiegargli cosa è successo dopo lo schiocco di dita di Thanos, Iron Man non fa altro che stringerlo in un forte abbraccio, felice di saperlo sano e salvo.

Un video condiviso nelle ultime ore da Robert Downey Jr. ci mostra ora come quella scena è stata girata. Con oltre 10 milioni di visualizzazioni, la clip immortala anche un affettuoso bacio che Downey Jr. ha stampato sulla guancia del collega più giovane (scena che è però stata tagliata in fase di montaggio).