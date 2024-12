Avengers: Doomsday, Charlie Cox tornerà come Daredevil in un cameo?

Secondo le ultime voci, Charlie Cox potrebbe fare un'apparizione a sorpresa come Daredevil in Avengers: Doomsday.

Fan della Marvel, preparatevi! Secondo le ultime indiscrezioni, un celebre personaggio dei fumetti Marvel, amatissimo anche sul piccolo schermo, potrebbe fare una piccola apparizione già in Avengers: Doomsday.

Sebbene Avengers: Secret Wars sia destinato a diventare un evento mastodontico con personaggi provenienti da ogni angolo del Multiverso, Avengers: Doomsday è stato descritto come un capitolo di dimensioni più contenute. Tuttavia, anche questo primo atto finale della Saga del Multiverso promette di riservare numerose sorprese.

Daredevil in Avengers: Doomsday?

Oltre a un "ben noto personaggio Marvel" (che potrebbe essere interpretato da Ana de Armas), come riferito recentemente, anche un vigilante di livello strada sembra destinato a fare la sua comparsa.

dd3_2

Secondo il celebre scooper Daniel Richtman, Charlie Cox, nei panni di Matt Murdock/Daredevil, avrà un "piccolo ruolo" in Avengers: Doomsday, oltre alla già confermata partecipazione in Secret Wars. Questo potrebbe indicare che Daredevil apparirà solo verso la fine del film, forse come preparazione per un ruolo più ampio in Secret Wars, o che la sua apparizione sarà un cameo simile a quello di Spider-Man: No Way Home. In ogni caso, avremo un'idea più chiara di cosa aspettarci dopo gli eventi di Daredevil: Born Again.

Parlando della serie Disney+, Richtman ha anche smentito le voci che circolavano su una presunta terza stagione già in fase di sviluppo. Sebbene sia prevista una seconda stagione, la produzione non inizierà fino a quando non saranno disponibili i dati sugli ascolti della prima.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Avengers: Doomsday vedrà anche il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino. Il film arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai Fratelli Russo, che tornano nell'MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.