Avengers: Doomsday, clamoroso: anche Ana De Armas sarà nel cast del crossover Marvel?

Dopo l'annuncio del ritorno di Robert Downey Jr. e Chris Evans, Avengers: Doomsday si preannuncia già come un evento piuttosto ricco di contenuti, e sembra che i Marvel Studios abbiano intenzione di aggiungere un altro personaggio al mix.

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman, Ana De Armas sarebbe in trattative per unirsi al Marvel Cinematic Universe in un ruolo che rimane attualmente avvolto nel mistero.

A parte la sua breve apparizione in No Time to Die, De Armas ha evitato in larga misura di unirsi ai franchise dei grandi studios, ma nel corso degli anni è stata nominata spesso dai fan come prima scelta per diversi personaggi Marvel e DC e l'anno prossimo la vedremo in Ballerina, spin-off della saga di John Wick.

Ballerina: Ana De Armas in una scena

Quale personaggio potrebbe interpretare Ana De Armas nel MCU?

C'è la possibilità che l'attrice sia in lizza per interpretare quel "noto personaggio Marvel" che avrà successivamente un ruolo più importante in Avengers: Secret Wars di cui abbiamo già sentito parlare?

Avengers: Doomsday e Secret Wars: quando inizieranno le riprese dei prossimi crossover Marvel?

In base a ciò che è scritto sui fumetti, i fan avevano ipotizzato che potesse trattarsi di Beyonder o l'Uomo Molecola (anche se è discutibile che uno di questi due personaggi possa essere definito "ben noto" al di fuori degli ambienti dei fumetti), ma potrebbe anche essere un eroina o una cattiva.

Se De Armas sia pronta per questo ruolo segreto, è possibile che non lo sapremo con certezza fino a quando non ci si siederà in sala a guardare il film - a seconda che la Marvel riesca a mantenere il segreto, ovviamente.