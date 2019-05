Avengers 5: la data di uscita del prossimo cinecomic è già stata decisa?

Avengers: Endgame ha concluso l'Infinity Saga e online iniziano già a emergere le prime possibili indiscrezioni riguardante la data prevista per l'uscita del quinto capitolo della saga dei supereroi.

Il cinecomic campione di incassi ha dato spazio all'uscita di scena di alcuni dei protagonisti e per ora non è stato rivelato in che modo si evolverà la storia dell'incredibile team che entra in azione per salvare la Terra da ogni tipo di minaccia.

Avengers 5, secondo alcuni siti specializzati, dovrebbe infatti essere distribuito nelle sale americane il 29 luglio 2022.

Il film dovrà fare i conti con l'assenza di Vedova Nera e Iron Man, che si sono sacrificati per sconfiggere Thanos, e di Captain America, che ha preferito invecchiare accanto alla sua amata Peggy dopo essere ritornato nel passato.

Thor, inoltre, è stato mostrato mentre si univa ai Guardiani della Galassia e Occhio di Falco è ritornato insieme alla sua famiglia. I fan possono quindi attendersi un gruppo quasi del tutto rinnovato e non resta che attendere per capire in che modo gli autori della Marvel vorranno gestire la nuova fase della storia.

Marvel svelerà i titoli dei film che seguiranno Avengers: Endgame in estate

Il film campione d'incassi conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.