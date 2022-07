Avengers 5 e 6: i post credit nei cinecomic si collegano ai nuovi capitoli, parola di Kevin Feige

La saga Avengers non è finita come tutti pensavamo. Al Comic-Con di San Diego 2022 sono stati annunciati Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, altri due capitoli che, secondo Kevin Feige, erano stati già annunciati dalle scene post-credit degli ultimi film dell'MCU.

I Marvel Studios sono tornati al Comic-Con di San Diego, per la prima volta dopo tre anni dall'annuncio della Fase 4 nel 2019, per svelare anticipazioni gustosissime. Tra le più sorprendenti, l'annuncio di due nuovi capitoli di Avengers, che Kevin Feige ha svelato essere strettamente collegati con alcune scene post-credit viste recentemente al cinema. Parlando con ComicBook, il presidente dei Marvel Studios ha infatti dichiarato:

"Alcune scene post-credit sono collegate, altre no perché ce ne sono anche alcune inserite solo per divertimento. Con The Kang Dynasty e la Saga del Multiverso spero che la gente sia pronta per questo nuovo viaggio"

Al momento, non si sa molto di più sui nuovi capitoli di Avengers, intitolati Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, ma il loro annuncio ha scatenato le teorie dei fan sul web, che stanno già ipotizzando come potrebbero essere strutturati e quali personaggi torneranno.

Sappiamo però che il primo uscirà il 2 maggio 2025, mentre Secret Wars è previsto per l'arrivo il il 7 novembre 2025.