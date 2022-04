Avatar: The Way of Water, quattro foto del film in attesa del trailer

Il primo trailer di Avatar: The Way of Water arriverà tra pochi giorni nelle sale e online, nell'attesa, sono apparse quattro foto inedite del film.

Il primo trailer di Avatar: The Way of Water, il capitolo numero 2 della saga ideata da James Cameron, arriverà tra pochi giorni nelle sale e, nell'attesa, online sono apparse nuove foto.

Le immagini condivise su Twitter ritraggono alcuni Na'vi mentre esplorano l'area costiera di Pandora, oltre a uno scatto sotto la superficie dell'acqua che mostra una gigantesca creatura. Spazio anche a un momento che sembra drammatico e a una creatura simile a un drago.

Avatar: The Way of Water, una foto del film

Le foto di Avatar: The Way of Water sono state pubblicate da T2BLive.com e sembrano tratte proprio dal trailer, che sarà proiettato prima di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, del film in arrivo nelle sale a dicembre.

James Cameron è tornato a Pandora per raccontare un nuovo capitolo della storia che, secondo quanto dichiarato pochi giorni fa da uno dei produttori, sarà una storia che non lascerà gli spettatori alle prese con un cliffhanger dopo aver scoperto cosa accaduto a Jake Sally e Neytiri. I nuovi film, infatti, sarebbero indipendenti tra loro, ma insieme creerebbero un'epica storia.

Il cast di Avatar 2 comprende i ritorni di Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald e Sigourney Weaver che avrà però un ruolo nuovo.

Tra i nuovi arrivi, invece, ci saranno Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel, e CJ Jones.