Avatar: The Last Airbender, Netflix svela l'inizio delle riprese con una foto del cast

Netflix ha svelato l'inizio delle riprese della serie live-action Avatar: The Last Airbender condividendo una foto del cast dell'atteso progetto.

Il progetto tratto dallo show animato di Nickelodeon è stato annunciato da tempo e in estate erano stati svelati gli interpreti dei personaggi principali.

Avatar: The Last Airbender, la foto del cast

La produzione di Avatar: The Last Airbender avverrà a Vancouver, in collaborazione con Pixomondo Virtual Production.

Nello scatto sono ritratti Lindsey Liberatore, produttrice esecutiva del progetto, i registi Jet Wilkinson e Jabbar Raisani, lo showrunner e sceneggiatore Albert Kim, il produttore e il regista Michael Goi, Ian Ousley che interpreta Sokka, Dallas Liu che ha il ruolo di Zuko, Roseanne Liang che è produttrice e regista, il produttore esecutivo Dan Lin, Kiawentiio che ha il ruolo di Katara, Gordon Cormier che ha la parte di Aang. Nel cast ci sarà anche Daniel Dae Kim nel cast di Lord Ozai.

Albert Kim ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'iniziare la produzione di questo incredibile progetto e siamo specialmente entusiasti nel lavorare con la tecnologia che supera i limiti di PXO per creare il meraviglioso mondo di Avatar: The Last Airbender usando le tecniche più avanzate a disposizione dei filmmaker in ogni posto del mondo.".

Avatar - La leggenda di Aang, in originale Avatar: The Last Airbender, è andata in onda in tre stagioni su Nickelodeon, da febbraio 2005 a luglio 2008. La serie è stata candidata a molti premi, vincendo Annie Awards, Genesis Awards, un Primetime Emmy Awards e un Peabody Award.

Gli episodi raccontano le avventure del protagonista Aang e dei suoi amici, che devono salvare il mondo sconfiggendo il Signore del Fuoco Ozai, ponendo così fine alla terribile guerra con la Nazione del Fuoco.

Avatar - La leggenda di Aang si è rapidamente affermata come una delle serie animate più amate. Dopo il successo della serie, è diventata anche una saga di fumetti e di graphic novel. La serie di graphic novel Avatar - La leggenda di Aang è rimasta nella classifica delle graphic novel best-seller del New York Times per 70 settimane in totale, raggiungendo anche il primo posto. Anche i DVD e i blu-ray hanno avuto un incredibile successo con Avatar - La leggenda di Aang: la serie completa.