Avatar: La via dell'acqua: Zoe Saldaña su Neytiri e Gamora di Guardiani della Galassia

Durante un'intervista recente Zoe Saldaña, che interpreta il personaggio di Neytiri in Avatar: La via dell'acqua, ha parlato delle interessanti similitudini e delle differenze che contraddistinguono due dei suoi più famosi ruoli cinematografici: Neytiri e Gamora di Guardiani della Galassia.

Avatar: La via dell'acqua, un frame del film

Saldaña ha specificamente descritto il modo in cui entrambi i personaggi vedono la famiglia e come, nonostante il loro complesso background, le loro esperienze individuali sono state diverse: "​​Penso che entrambe sono state derubate del proprio mondo; sono state portate via dal loro mondo e sono state costrette a vivere una vita fatta solo 'guerra'".

L'attrice, durante l'intervista di ScreenRant, ha continuato dicendo: "Se avessero potuto scegliere, forse questo non si sarebbe trasformato nel corso naturale della loro vita. Per quanto riguarda le differenze, penso che Gamora sia molto più risoluta, anche nel trovare la propria pace interiore."

"Neytiri, invece, si ritrova solo nel secondo capitolo di un lunghissimo viaggio, insieme alla sua rabbia e alla sua incapacità di comprendere le cose. Neytiri non è la voce della ragione, è mero istinto. È la forza dell'istinto. Ed è per questo motivo che lei e Jake sono assolutamente essenziali l'uno per l'altro. Lui è essenziale per lei, e lei si appoggia a lui per così tante cose", ha concluso Zoe Saldana.