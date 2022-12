Avatar: La Via dell’Acqua: l'UCI Porta di Roma inaugura l'Avatar Gate

In attesa dell'arrivo di Avatar: La Via dell'Acqua, in uscita nelle sale il 14 dicembre, a UCI Porta di Roma il viaggio immersivo verso Pandora è pronto al via. Dal 10 al 26 dicembre sarà attivo l'Avatar Gate, un'installazione digitale realizzata in collaborazione con Artled che trasporterà il pubblico nel mondo di Avatar.

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine

Attraverso le immagini animate proiettate nel corridoio che conduce alla sala IMAX, gli spettatori si troveranno all'interno del fantastico e magico universo di Pandora, vivendo un'esperienza subacquea visiva unica e coinvolgente. Le emozioni dell'Avatar Gate saranno solo un'anticipazione dell'IMAX Experience che il pubblico proverà assistendo alle proiezioni di Avatar 2 nella sala IMAX® di UCI Porta di Roma.

La speciale conformazione della sala, progettata per abbracciare tutto il campo visivo dello spettatore e dotata di uno schermo più grande e curvo rispetto a quelli delle normali sale cinematografiche, offre al pubblico un effetto immersivo unico. L'utilizzo di due proiettori digitali, combinato con la tecnologia proprietaria di IMAX®, e la presenza di altoparlanti ad allineamento laser assicurano inoltre una qualità delle immagini impareggiabile, in termini di nitidezza, luminosità e contrasto, e un'esperienza sonora potente e all'avanguardia.

Avatar: la via dell'acqua, un momento drammatico del film

Le prevendite dei biglietti per assistere alle proiezioni di Avatar: La via dell'acqua nella sala IMAX di UCI Porta di Roma, oltre a quelle di UCI Orio (BG) e UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), sono aperte. I fan che acquisteranno i biglietti per assistere a una proiezione di Avatar: La Via dell'Acqua in programma dal 14 al 18 dicembre nelle sale IMAX del Circuito UCI Cinemas riceveranno in omaggio un esclusivo poster del film.