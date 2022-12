Avatar: La via dell'acqua supera 1 miliardo di dollari in soli 14 giorni

Sono bastati 14 giorni al film Avatar: La via dell'acqua per superare la prestigiosa cifra di 1 miliardo di dollari incassati ai box office internazionali.

Il sequel diretto da James Cameron è diventato così il film che ha superato la cifra più velocemente in tutto il 2022.

Negli ultimi 12 mesi solo tre film hanno superato 1 miliardo di dollari: Top Gun: Maverick ci è riuscito in 31 giorni, mentre Jurassic World: Il dominio ha dovuto attendere oltre quattro mesi. Avatar: La via dell'acqua è riuscito così a battere senza particolari problemi la concorrenza.

Nel 2019, prima della pandemia, ben nove lungometraggi avevano raggiunto la notevole cifra. Nel 2021, tuttavia, Spider-Man: No Way Home aveva impiegato solo 12 giorni per arrivare al miliardo.

Nell'intera storia del cinema, solo sei titoli sono riusciti ad arrivare a 1 miliardo di dollari nelle prime due settimane di programmazione.

Attualmente il secondo capitolo delle avventure ambientate a Pandora ha incassato 317.1 milioni in Nord America e 712.7 milioni a livello internazionale, per un totale di 1.025 miliardi di dollari.

L'elevato budget, circa 350 milioni a cui vanno aggiunti i costi del marketing e della promozione, dovrebbe arrivare a 1.5-2 miliardi per essere considerato un progetto che ha generato profitti.