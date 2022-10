Avatar: la via dell'acqua: Stephen Lang ha definito il film "splendido".

Le nuove parole di Stephen Lang su Avatar: La Via dell'Acqua fanno ben sperare nei confronti di un progetto che aprirà la strada a un vero e proprio mondo cinematografico.

Nel corso di una recente intervista Stephen Lang, attore che ha preso parte alle riprese del primo Avatar nel ruolo del Generale Miles, si è sbottonato in merito ad Avatar: la via dell'acqua, definendo il nuovo progetto in uscita a dicembre "un film fantastico" e in grado facilmente di distaccarsi da quanto abbiamo visto fino ad ora.

Adesso che si prepara a tornare con un nuovo personaggio in Avatar: La via dell'acqua, Lang ha anticipato a ComicBookNews.com come questo sarà un progetto che sicuramente impatterà sul grande pubblico.

Queste sono state le sue parole con Chris Killian: "Ho visto Avatar 2. È incredibile. Non ci sono dubbi al riguardo. Voglio dire, non ho mai visto niente di simile prima d'ora, e ho visto Avatar. È abbastanza fuori scala, è un film bellissimo. A parte il fatto che è assolutamente stupendo da guardare e tutto il resto, è proprio un film assolutamente umano. C'è così tanto cuore dentro questa storia, così tanto sentimento e così tanta passione, che penso che avrà un fascino molto, molto forte per molte persone".

Avatar: La Via dell'Acqua, cosa ci dice il teaser del sequel di James Cameron

In base a quello che sappiamo Avatar: la via dell'acqua si prepara a tornare sui grandi schermi sfruttando moltissime nuove tecnologie, venendo fuori anche da una gestazione di circa 10 anni. L'uscita del film nelle sale italiane è fissata per il 14 dicembre, seguito da altri 3 sequel sempre incentrati sul mondo di Pandora.