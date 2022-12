Avatar: La via dell'acqua, Sam Worthington e Zoe Saldaña sulla genitorialità nel film di James Cameron

Sam Worthington e Zoe Saldaña hanno approfondito i cambiamenti dei propri personaggi in Avatar: La via dell'acqua, riflettendo sulle scelte fatte da James Cameron in fase di scrittura.

Una delle più grandi differenze fra il primo capitolo della saga di Avatar e il sequel La via dell'acqua, risiede proprio nella crescita dei suoi protagonisti. Nel nuovo film troviamo Jake e Neytiri diversi dal passato, e in una recente intervista con Screen Rant, Sam Worthington e Zoe Saldaña hanno approfondito l'argomento.

Avatar - La via dell'acqua: un'immagine del film

Avatar: La via dell'acqua ci rimette in contatto con i protagonisti del film di James Cameron precedente, plasmando per loro un viaggio del tutto inedito: non più solamente guerrieri, ma adesso anche genitori. La famiglia è un elemento centrale in tutta la narrazione, nonché un'aggiunta che inevitabilmente plasma anche le loro attuali priorità.

Sam Worthington e Zoe Saldana hanno deciso di approfondire la situazione dei loro personaggi, parlando dell'importanza che questo cambiamento gioca nella nuova storia.

"Penso che siano sempre dei guerrieri. È proprio quello che sono, che si tratti di un Jarhead o della figlia del capo del clan degli Omaticaya. E penso che in qualche modo sia stato loro imposto di guidare il popolo. Ma quella responsabilità viene di gran lunga superata quando hai figli, avere figli è la più grande responsabilità in assoluto", ha detto Worthington. L'attore ha aggiunto: "Quindi ti prefiggi l'obiettivo di proteggere questi bambini, perché non stai solamente impedendogli di farsi male, ma vorranno emulare gli atteggiamenti dei loro genitori. Penso che questo sia il bagaglio cui si stanno aggrappando i protagonisti, motivo per cui scappano. Penso inoltre che Jake scelga di essere un pacifista anche per questo, il che va contro ogni loro istinto".

"Non sai quando devi spingere o tirare a te", ha riferito, invece, Saldaña, "Mi sento coinvolta in quel tipo di lotta riconoscibile fra i genitori e i loro figli. Come quando li ami moltissimo, ma ti rendi conto che li hai amati così tanto che ti stai aggrappando loro troppo forte, e devi lasciarli andare. E quando tuo figlio ti dice: "Lasciami andare", cosa fai? Questa dinamica per me è stata straziante".

Avatar: La via dell'acqua è disponibile nei cinema a partire da mercoledì 14 dicembre.