Avatar: La via dell'acqua, rivelata la durata gigantesca del film che James Cameron ha imposto alla Fox

Da THR ci arriva la conferma a un rumor che girava da qualche giorno, in merito alla durata monster di Avatar: La Via dell'Acqua. In base al sito questo sequel di James Cameron durerà ben 3 ore e 10 minuti crediti compresi, superando il primo Avatar, che si muoveva intorno alle 2 dure e 41 minuti. Certamente non si tratta della prima volta in cui questo regista costruisce un film lungo, anche Titanic durava parecchio, come tutti ricordiamo. Una durata così ampia, quindi, non deve affatto spaventare con Cameron e neanche troppo stupire.

Nel corso di una recente intervista con il New York Times, il regista ha rivelato che i dirigenti della 20th Century Fox volevano ridurre la durata generale di Avatar: La via dell'acqua, rimuovendo una sequenza chiave e ottenendo da lui un rifiuto netto: "Quando abbiamo parlato della durata del film, abbiamo cominciato a scontrarci su alcune cose. Lo studio, ad esempio, riteneva che dovesse essere più breve e che ci fosse troppa carne al fuoco, volendo eliminare una scena chiave per la comprensione della situazione", ha detto Cameron, così riflettendo sul peso mondiale ed economico di uno dei suoi precedenti lavori ha risposto loro, "Sapete cosa? Ho realizzato Titanic, e questo edificio in cui ci stiamo incontrando in questo momento, questo nuovo complesso da mezzo miliardo di dollari lo avete pagato anche grazie a quel film. Dal momento che Titanic, con la sua durata, ha pagato bene, posso farlo."

Diretto da James Cameron e prodotto con Jon Landau, Avatar: La Via dell'Acqua vede nel suo cast Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet. Il film è atteso al cinema per il 14 dicembre.