Avatar: La Via Dell'Acqua, le prime reazioni della stampa internazionale lodano la spettacolarità e la regia

Avatar: La via dell'acqua sta per arrivare nelle sale e le prime reazioni dei critici sembrano essere particolarmente positive.

I giornalisti americani hanno potuto condividere i propri commenti al sequel diretto da James Cameron e le opinioni alimentano le ipotesi che il secondo capitolo della saga sia destinato a battere nuovi record.

Il critico di Slashfilm Eric Vespe ha dichiarato online parlando del film: "Avatar: La via dell'acqua è migliore rispetto al primo. L'ambiente dell'oceano è incredibile e James Cameron sta chiaramente mostrando il suo cuore ambientalista. Sono entrato in connessione con questo film in un modo in cui non ero riuscito a fare con l'originale".

Il giornalista ha inoltre dichiarato che le motivazioni dei villain sono molto più ricche di sfumature e sviluppate. Vespe ha poi lodato le scene d'azione e le emozioni che restano fino al finale che lo entusiasma all'idea di poter vedere i sequel.

Avatar - La via dell'acqua: un'immagine del film

David Sims di The Atlantic arriva persino a dichiarare: "Il film è la prova che la meraviglia cinematografica esiste ancora". Il giornalista ha inoltre aggiunto che il sequel è esattamente ciò di cui hanno bisogno gli spettatori, in particolare grazie agli ambienti e alle creature che sono realizzati con incredibile immaginazione.

Avatar: La Via dell'Acqua, il nostro commento al trailer: una connessione emotiva limpida come l'oceano

Su The Wrap il film viene definito come un blockbuster spettacolare e sorprendente che, nonostante abbia dei momenti deboli, nel terzo atto riesce a concludere in modo soddisfacente la storia.

Justin Chang di The Los Angeles Times ha lodato l'effetto immersivo creato dal film: "James Cameron ti porta così a profondo e ti fa andare gentilmente alla deriva, al punto che alle volte non ti sembra di stare guardando un film, ma di galleggiarci all'interno".

A dividere le opinioni, invece, è il formato che per alcuni critici non funziona molto bene sulla terra, mentre nelle sequenze che coinvolgono l'acqua appare più naturale. Il film possiede inoltre una grande attenzione per i dettagli in ogni sequenza, arrivando persino al punto di rendere difficile interpretare le immagini.

Il lavoro compiuto da James Cameron è però stato lodato quasi in modo unanime, sottolineando che ha rispettato le promesse che aveva fatto ai suoi fan, pur non essendo il suo film migliore. Tom Jorgenson sostiene che Avatar: La via dell'acqua è un blockbuster "pieno di spettacolo e cuore, e una facile raccomandazione per chiunque stia cercando di fuggire in un altro mondo per vivere un'avventura di tre ore".

Slashfilm sostiene che il lungometraggio sia "pura magia cinematografica" e che probabilmente gli spettatori saranno felici di seguire Cameron nella sua saga.