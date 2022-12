Avatar: La via dell'acqua procede dritto nella sua scalata al botteghino

Avatar: La via dell'acqua prosegue di proiezione in proiezione attirando sempre più pubblico; riuscirà a confermare le aspettative iniziali di James Cameron?

L'attesa nei confronti di Avatar: La via dell'acqua sta finalmente dando i suoi frutti, avverando, forse, le speranze di James Cameron. La sua uscita ha fatto registrare una grande accoglienza al box office nel weekend, ora si guarda agli spettatori che chiamerà a raccolta durante la settimana.

Avatar 2: Sigourney Weaver in una foto dal set

In base ad alcuni recenti report condivisi anche da comicbook.com, Avatar: La via dell'acqua sarebbe sulla buona strada per arrivare, e forse superare, i 150 milioni di dollari durante la settimana.

Le aspettative nei confronti della pellicola sono moltissime, complici gli investimenti totali, come aveva raccontato qualche mese fa a GQ anche il suo stesso regista dicendo che si tratta di un film "fottutamente costoso", al punto che l'obiettivo è quello di confermare i precedenti successi mondiali.

Avatar 3: la prima versione durerebbe 9 ore [RUMOR]

Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua racconta la storia della famiglia Sully, dei problemi che li seguono, e dei loro tentativi per tenersi al sicuro a vicenda. Nel cast troviamo: Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis e CJ Jones.