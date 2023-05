Avatar: la via dell'acqua, ecco la data dell'uscita in DVD, Blu-ray e 4K UHD

Il film di James Cameron è pronto allo sbarco in homevideo con quattro edizioni, già disponibili in pre-order. C'è anche una steelbook a tre dischi.

Sta per arrivare il momento dello sbarco in homevideo: per l'attesissimo Avatar: la via dell'acqua: la data di uscita è quella del 29 giugno. Ma giàò da adesso sono disponibili in pre-order le esclusive edizioni del campione d'incassi di James Cameron, il sequel del film del 2009. Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua sarà disponibile nei formati DVD, Blu-Ray a due dischi, 4K Ultra HD (con due dischi Blu-ray + un disco UHD) e una Steelbook 4K da collezione sempre in edizione a tre dischi.

Le edizioni Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook saranno inoltre arricchite da oltre 3 ore di contenuti extra, tra cui numerose featurette che mostrano le ricerche compiute da James Cameron e dal team di artisti per costruire il mondo di Pandora con nuovi personaggi, creature, clan e ambienti, svelando inoltre i passi in avanti compiuti dalla tecnologia nell'ideazione dell'ecosistema e delle creature marine del sequel. In questo nuovo avventuroso capitolo della saga ritroviamo i due protagonisti Jake Sully e Neytiri ancora insieme e con figli al seguito, pronti ad esplorare nuove vette e profondità sconosciute sempre all'interno dello sconfinato mondo di Pandora. Quando una vecchia, familiare minaccia torna ad affacciarsi per terminare quel che era stato iniziato un tempo, Jake dovrà nuovamente collaborare con Neytiri e l'esercito dei Na'vi per proteggere il loro incredibile pianeta. Jake e Neytiri saranno pertanto costretti a lasciare la loro casa ed esplorare varie regioni di Pandora, facendo la conoscenza dei Tulkun, maestose creature marine dell'oceano.

Inoltre sarà prossimamente disponibile in pre-order anche Avatar Remastered, la spettacolare versione rimasterizzata del film del 2009, che arriverà in Homevideo a luglio negli esclusivi formati Blu-Ray Remastered e 4K Ultra HD (con doppio disco Blu-ray + UHD), entrambi contenenti un ulteriore disco con gli imperdibili contenuti speciali.