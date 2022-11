Avatar: La via dell'acqua, creature spettacolari nel nuovo spot

Avatar: La via dell'acqua sta per arrivare nelle sale e un nuovo spot del sequel diretto da James Cameron mostra delle spettacolari sequenze ambientate nelle nuove location ideate per gli eventi.

Nel video si assiste a cosa accade quando gli esseri umani tornano su Pandora, costringendo Jake a reagire per difendere la propria famiglia, i Na'vi e il mondo in cui vive.

Lo spot diffuso da 20th Century Studios e Disney regala così qualche anticipazione delle creature che verranno mostrate nel secondo capitolo della saga ideata da James Cameron.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.