Avatar: la leggenda di Aang, spettacolari sequenze d'azione nel trailer finale della serie

Tra pochi giorni, il 22 febbraio, debutterà sugli schermi di Netflix la serie live-action Avatar: La leggenda di Aang e il trailer finale regala molte sequenze spettacolari ed emozionanti dell'atteso progetto.

Il video introduce il giovanissimo protagonista, i suoi dubbi, i suoi alleati e anche i suoi nemici, oltre a mostrare scene di battaglia in cui vengono usati gli elementi naturali.

La serie

La prima stagione della versione live-action di Avatar - La leggenda di Aang sarà composta da otto episodi.

Albert Kim è lo showrunner e produttore esecutivo del progetto realizzato per Netflix. Jabbar Raisani, Dan Lin e Lindsey Liberatore di Rideback e Michael Goi sono produttori esecutivi. Raisani e Goi hanno diretto gli otto episodi insieme a Roseanne Liang, anche co-produttrice esecutiva, e Jet Wilkinson.

Nelle puntate si racconterà la storia di Aang, l'ultimo dominatore dell'aria, mentre si allena per compiere il suo destino di Avatar e portare la pace in un mondo che è stato decimato da una guerra intrapresa dalla Nazione del Fuoco.

La sinossi ufficiale

La trama diffusa da Netflix anticipa:

"Un tempo le quattro nazioni del mondo vivevano in armonia. La pace tra loro era garantita dall'Avatar, il maestro di tutti e quattro gli elementi. Tutto però cambia quando la Nazione del Fuoco attacca i Nomadi dell'Aria sterminandoli, compiendo il primo passo verso la conquista del mondo. Avatar - La Leggenda di Aang segue il giovane Nomade dell'Aria Aang nel suo risveglio in un mondo distrutto dalla guerra. Assieme ai suoi nuovi amici Sokka e Katara parte per un'avventura all'insegna dell'azione con l'obiettivo di prendere il posto che gli spetta di diritto: quello del nuovo Avatar".