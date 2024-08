Avatar, James Cameron chiarisce: "Michelle Yeoh non sarà in Avatar 3"

Secondo il regista James Cameron, Michelle Yeoh non apparirà in Avatar: Fire and Ash.

Michelle Yeoh non apparirà in Avatar: Fire and Ash, secondo il regista James Cameron. Molti si aspettavano che la Yeoh si unisse al franchise di Avatar nel suo terzo capitolo, che uscirà nelle sale il 19 dicembre 2025.

Tuttavia, Cameron ha rivelato che il premio Oscar apparirà solo nel quarto capitolo.

Avatar 3: James Cameron svela il design di una nuova creatura chiamata Medusa

Le parole del regista

"Michelle Yeoh non sarà nel 3. È nel 4 e nel 5", ha detto Cameron a EW. "Quindi la notizia è stata riportata in modo un po' errato. Arriverà presto per fare la sua parte, che è un personaggio interessante e divertente".

E ha continuato: "Voglio dire, stiamo correndo troppo. Tutto questo è stato pianificato per anni e anni. Le sceneggiature sono state tutte scritte anni fa, fino alla fine del quinto film. Quindi abbiamo lavorato su parti del quarto capitolo anche in corso d'opera, soprattutto perché abbiamo un cast giovane. Dovevamo girarli tutti quando erano ancora giovani".

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine

Nel 2019 la Disney ha annunciato che la Yeoh avrebbe interpretato il ruolo della dottoressa Karina Mogue. "Amiamo Michelle", ha detto il regista. "È sempre stata una star del cinema, ma è diventata un fenomeno enorme, enorme. Non vedo l'ora di lavorarci".

Per quanto riguarda il prossimo capitolo di Avatar, Cameron ha rivelato al D23: "I personaggi sono così vivi e sembra così reale. La posta in gioco è molto alta, come mai prima d'ora. Ci stiamo addentrando in un territorio davvero impegnativo per tutti i personaggi che conoscete e amate. Il nuovo film non è quello che vi aspettate, ma è sicuramente quello che volete".

Avatar 3 non solo continuerà la narrazione de La via dell'acqua, ma introdurrà un nuovo clan Na'vi di abitanti del vulcano, il "Popolo della cenere". Già le diverse anticipazioni del resto del cast del franchise non fanno che incrementare l'hype per questa prossima avventura.

Attualmente, Avatar 3 ha una data d'uscita fissata al 19 dicembre 2025; Avatar 4, ancora senza titolo, uscirà il 21 dicembre 2029, mentre Avatar 5 è previsto per il 19 dicembre 2031.