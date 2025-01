Avatar: La via dell’acqua, l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray + Disco Bonus è attualmente in sconto su Amazon

Su Amazon i fan di Avatar: la via dell'acqua possono attualmente trovare la sua edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray + Disco Bonus in sconto.

L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray + Disco Bonus di Avatar: La via dell'acqua è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 24,63€ con uno sconto del 10% sul Prezzo più basso degli ultimi 30gg (27,51€) e del 17% sul prezzo mediano indicato (29,75€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray + Disco Bonus di Avatar: la via dell'acqua indicata è venduta e spedita da Amazon. Occhio che si tratta di un'offerta a tempo.

Avatar: La via dell'acqua in 4K Ultra HD

Ritornate nel cuore pulsante di Pandora con l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray + Disco Bonus di Avatar: La via dell'acqua, un'esplosione di emozioni, azione e innovazione tecnologica. Questo sequel epico di James Cameron, ambientato oltre un decennio dopo gli eventi del primo film, vi immerge nuovamente nell'universo mozzafiato di Pandora, esplorando le profondità marine e la vita dei tulkun, maestose creature marine.

Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, recensione: alle origini dell'eroe. Di nuovo

Non solo il film, ma anche oltre 3 ore di contenuti extra arricchiscono questa edizione. Scoprite i retroscena della creazione di Pandora, le sfide legate alle acque di questo mondo, e approfondite i nuovi e i vecchi personaggi che danno vita a questa storia. Con la partecipazione di Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang e l'atteso ritorno di Kate Winslet, questa edizione è un must per ogni fan di Avatar.