Avatar: Fire and Ash, ecco le nuove, incredibili, immagini che mostrano i Na'Vi rossi

Durante il D23 in Brasile sono state mostrate delle nuove immagini di Avatar: Fire and Ash, che mostrano per la prima volta il popolo di Na'Vi di colore rosso

La Disney ha condiviso nuove emozionanti immagini di Avatar: Fuoco e cenere, mostrando un'immagine inedita dei Na'vi rossi nel terzo capitolo della saga. I Na'Vi rossi saranno i primi personaggi di Avatar provenienti da Pandora di colore diverso, aggiungendo una nuova e interessante dinamica al franchise che ha già incassato 5 miliardi di dollari al botteghino. Con questo nuovo popolo si darà uno sguardo a zone del pianeta Pandora che non sono mai state viste prima.

I fan hanno già molte immagini da godersi da Avatar 3, dato che il trequel è in produzione da anni e manca ancora più di un anno alla sua data di uscita. Per fortuna, con tanto mistero ancora in agguato su Pandora, al regista James Cameron non manca il materiale con cui stuzzicare il fandom.

Avatar: Fire and Ash, Disney mostra il primo sguardo ai Na'vi rossi

Durante la presentazione della Disney al D23 Brazil Fan Expo 2024, è stato mostrato una concept art di Avatar: Fire and Ash. Una parte di queste immagini ha rivelato uno sguardo ad un insediamento Na'vi di Pandora costruito da Na'vi dalla pelle rossa, che saranno introdotti per la prima volta nel terzo capitolo della saga.

Questi Na'vi rossi si vedono indossare armi massicce sulle loro spalle con enormi focolari accesi sul terreno accanto a loro. L'immagine mostra quattro Na'vi rossi che sembrano fare prigioniero un Na'vi blu (visto in primo piano nei primi due film di Avatar) con le mani dietro la schiena.

I fan vedono uno dei nuovi personaggi Na'vi che cavalca qualcosa di simile agli Ikran/banshee visti nei primi due film di Avatar. Tuttavia, questo ha una corporatura leggermente diversa, il che significa che potrebbe trattarsi di una nuova specie, una delle tante nuove specie animali che verranno introdotte in Avatar 3.

Allontanandosi dal tema del fuoco, la Disney ha mostrato un'immagine di un enorme specchio d'acqua, in cui si vedono diverse specie acquatiche nuotare sotto le barche e le zattere dei Na'vi. L'acqua brilla anche sotto la superficie.

Dall'acqua al cielo, Disney ha mostrato delle navi volanti a forma di palloncino nel cielo di Pandora, che si librano sopra un lago incandescente mentre due Na'vi le salutano con la mano. Le montagne fluttuanti di Pandora tornano sotto i riflettori quando una delle navicelle volanti vola sopra le nuvole tra le formazioni rocciose.

Inoltre, il regista James Cameron si è unito all'esposizione tramite un video messaggio e ha svelato cosa ci si può aspettare dai Na'vi rossi della Tribù del Fuoco in Avatar 3.

Questa sarà una delle due nuove tribù che i fan incontreranno nel terzo film, con il popolo del fuoco che mostrerà il lato oscuro dei Na'vi". Si dice che le eruzioni vulcaniche abbiano distrutto loro e la loro cultura. In Fuoco e cenere incontreremo altre due di queste tribù: una nomade, che viaggia nell'aria, e un'altra terrestre, che mostra il lato oscuro dei Na'vi. Sono stati distrutti da eruzioni vulcaniche, per cui provano risentimento per la natura e per tutto ciò che i Na'vi della foresta predicano".

Cosa aspettarsi da Avatar: Fuoco e Cenere

In occasione del D23 Fan Expo, James Cameron ha svelato parte di ciò che ci si può aspettare da Avatar: Fire and Ash, spiegando perché il film ha questo titolo.

Anche se non ha rivelato molto, ha spiegato che il threequel introdurrà nuove culture e ambientazioni e creature, e nuovi biomi, mettendo al centro della pellciola Pandora più di quanto sia stato fatto fino ad oggi. Ci si aspetta che il film faccia un'immersione profonda in molteplici aspetti della vita pandoriana che non sono stati esplorati nei primi due film.

Anche se questo concept potrebbe essere l'ultimo che i fan vedranno di Avatar 3 per un po' di tempo, l'attesa per ciò che si vedrà il prossimo dicembre sta crescendo rapidamente.

Ora, con la conferma di un nuovo materiale da esplorare in Avatar: Fire and Ash, molti prevedono che Cameron non mostrerà alcun segno di rallentamento con i prossimi film della saga. Ora l'attesa sta salendo velocemente e l'uscita prevista per il 19 dicembre 2025**** è più lontana che mai per i fan che attendono questo nuovo capitolo.