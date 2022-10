Avatar 4: il primo atto sembra sia già stato completato e già girato

Mancano ancora molti mesi prima dell'arrivo di Avatar 4 nelle sale e, mentre si attende ancora il debutto del secondo capitolo della storia ambientata su Pandora, emergono nuove anticipazioni sul futuro della saga. In base a quanto recentemente riportato da comingsoon.net, parrebbe che il primo atto del film sia già stato girato.

Jon Landau, uno dei produttori della saga di Avatar, ha condiviso delle anticipazioni durante una conferenza stampa al Busan International Film Festival, rivelando che la "maggiorate del primo atto" del quarto film sarebbe già stata completata e addirittura girata.

Questa velocità d'esecuzione durante la realizzazione di Avatar 4 è stata giustificata, spiegando che lo hanno fatto per ragioni logistiche, senza raccontare i dettagli. Variety ha riportato le sue parole: "Abbiamo completato la maggior parte del primo atto di Avatar 4 e c'erano ragioni logistiche per cui dovevamo farlo. Abbiamo progettato 'Avatar 4', ma in realtà non l'abbiamo girato tutto, solo il primo atto".

Andando oltre quanto il primo atto di Avatar 4, Landau ha parlato del futuro della saga, confermando la visione stessa di James Cameron secondo cui i prossimi film esploreranno altri luoghi e ambienti sul vasto pianeta di Pandora: "Non avremmo potuto offrire ciò che la gente vedeva oggi, cinque anni fa, otto anni fa, nove anni fa. Avevamo bisogno di tempo per portarlo al livello che siamo in grado di offrire alle persone adesso... Con ogni sequel introdurremo il pubblico a nuove culture e nuovi biomi. Senza lasciarci alle spalle le culture che abbiamo incontrato".

Vi ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua uscirà nelle sale il 14 dicembre.