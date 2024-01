Avatar 3: Sam Worthington svela che il lavoro sul set riprenderà a febbraio

Sam Worthington ha svelato che le riprese della saga di Avatar inizieranno nel mese di febbraio e ha condiviso qualche dettaglio sul capitolo numero 3 della storia.

L'attore, intervistato dal magazine People, ha accennato brevemente al suo impegno sul set dei progetti diretti da James Cameron.

L'aggiornamento del protagonista

Parlando di Avatar, Sam Worthington ha dichiarato: "Ritorniamo al lavoro tra un mese ed è grande. È più grandioso di quanto possiate immaginare".

L'interprete di Jake Skully non ha potuto aggiungere ulteriori dettagli, ma in precedenza Cameron aveva dichiarato che il lavoro previsto sul terzo film della saga sta procedendo e che non dovrebbero esserci ritardi rispetto alla data di uscita prevista nelle sale di tutto il mondo, ovvero quella del mese di dicembre 2025, un anno dopo quanto inizialmente previsto. Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha infatti rallentato la produzione e lo studio ha preferito far slittare il debutto sugli schermi, inizialmente programmato per il 2024.

Dopo l'acqua, il fuoco al centro della storia

Il cast e la troupe avevano girato alcune scene del terzo e del quarto film di Avatar durante la produzione del secondo, ancora prima di ottenere il via libera ufficiale alla realizzazione dei sequel.

James Cameron aveva spiegato che nel prossimo lungometraggio si userà il fuoco come un simbolo e che ci sarà una cultura legata a quel concetto.