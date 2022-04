Avatar 2: svelati il titolo del film e la descrizione del trailer

Bisognerà attendere il 14 dicembre per vedere Avatar 2 nelle sale e all'evento CinemaCon sono stati svelati il titolo ufficiale e la descrizione del trailer: The Way of Water segnerà il ritorno sul grande schermo del fantastico mondo ideato da James Cameron.

Il produttore Jon Landau è arrivato dalla Nuova Zelanda per presentare l'atteso sequel. L'appuntamento dedicato agli esercenti americani ha permesso ai presenti di vedere le prime attesissime immagini del lungometraggio.

Landau ha dichiarato parlando di Avatar 2: "Uno dei punti di forza degli script di James Cameron è che sono sempre universali ed è facile immedesimarsi nelle tematiche che usa nella storia. Al centro di ognuno dei quattro sequel ci sarà la famiglia Sully. Ogni storia sarà indipendente e avrà una sua conclusione".

Il produttore ha inoltre aggiunto: "Ogni film avrà un epilogo soddisfacente, ma quando si prenderà in considerazione l'intero percorso i quattro film comporranno un'epica saga".

Il trailer verrà mostrato prima delle proiezioni di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in arrivo il 4 maggio nelle sale, e ha raccolto gli applausi dei presenti.

Il video mostra, secondo quanto descritto online, Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) che sono diventati genitori. Il protagonista dichiara "Questa famiglia è la nostra fortezza" e le immagini regalano lo splendore delle immagini legate all'oceano.

Tra le creature inedite anche alcune presenze volanti. Il film mostrerà inoltre delle epiche battaglie che vedrà coinvolti due schieramenti, uno armato con pistole e l'altro con frecce.

Per prepararsi alla visione di Avatar 2 tornerà nelle sale, dal 23 settembre, anche il primo capitolo della storia con un audio e un video rimasterizzati.