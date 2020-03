Avatar 2: Stephen Lang e la sfida di approfondire il colonnello Quaritch nei sequel

Avatar 2 uscirà nelle sale oltre un decennio dopo il primo film, diretto da James Cameron. Tra i personaggi del film precedente che vedremo anche nei prossimi capitoli è presente il colonnello Miles Quaritch, interpretato da Stephen Lang. Nel corso di un'intervista al National Enquirer, Lang ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno nei quattro seguiti in programma.

"Trovo molto soddisfacente sapere che il personaggio ha lasciato un segno tale da far dire a James Cameron 'non abbiamo ancora finito con lui'. E inizialmente è stato bellissimo per me. Il mio compito è davvero quello di sostenere il ruolo che sto interpretando e quindi è molto soddisfacente avere molto più tempo per scoprire Quaritch, scoprire cosa lo fa emozionare, parlare di lui e, si spera, sfidare le aspettative che le persone hanno nei confronti del personaggio. Per creare nuove aspettative. Ora sto lavorando con un contesto più vasto di quanto non fosse con il primo Avatar, e mi tiene in contatto con James Cameron per esaminare il personaggio nel dettaglio. Questo per me è tremendamente soddisfacente e stimolante".

Stephen Lang si concentra poi sull'approfondimento del personaggio:"Non è sempre una questione di evoluzione, si tratta di diventare approfondire maggiormente. Lo sto ancora scoprendo mentre continuiamo a lavorare perché non abbiamo ancora finito questo processo".

Avatar 2 vedrà il ritorno di Sam Worthington, Zoe Saldana e Giovanni Ribisi, assieme alle new entryKate Winslet, Michelle Yeoh, Oona Chaplin, David Thewlis e Vin Diesel. Il film uscirà nelle sale il 21 dicembre 2021.