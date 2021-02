Avatar 2: Jon Favreau insieme a James Cameron sul set del film (FOTO)

James Cameron e Jon Favreau si confrontano sul set di Avatar 2, come testimonia la foto condivisa su Instagram dal produttore del film Jon Landau.

Per vedere Avatar 2 al cinema bisognerà attendere la fine del 2022 ma l'hype per il nuovo film di James Cameron ha raggiunto l'apice ormai da tempo, se consideriamo che il primo film del franchise arrivò nelle sale nel lontano 2009 e già l'anno successivo Cameron annunciò la sua intenzione di realizzare almeno due sequel. Per ingannare quella che sembra essere ormai un'attesa senza fine, gli amanti del genere sci-fi non possono far altro che godersi qualche anticipazione condivisa da membri del cast oppure alcune foto scattate direttamente sul set del film, come quella che è stata pubblicata sui social nelle ultime ore e che ritrae Cameron affiancato nientemeno che da Jon Favreau. Quest'ultimo è reduce dal grande successo ottenuto con The Mandalorian, serie TV da lui ideata, e dunque non può che incuriosire la sua vicinanza al regista canadese. L'immagine in questione è stata condivisa dal produttore Jon Landau, il quale si definisce un fanboy di Favreau, e riguarda un dietro le quinte risalente a mesi fa.

Senza dubbio, dall'incontro tra Favreau e Cameron sarà nata un'interessante conversazione sullo stato attuale della tecnologia cinematografica ed un confronto ancora più interessante sul futuro di tale tecnologia, poiché entrambi si trovano in prima linea quando si tratta di spingersi sempre oltre con le tecniche di creazione di contenuti ambientati in mondi fantastici. Cameron, dal canto suo, si spinse oltre già nel 2009 con il suo primo Avatar, specialmente quando si trattò di creare un'esperienza in 3D coinvolgente, ed ora sta cercando di superare nuovamente i limiti con Avatar 2 e gli altri sequel, catturando le prestazioni subacquee e sfruttando altre tecnologie che neanche esistevano quando ha iniziato a lavorare ai nuovi film.

La speranza di tutti, ovviamente, è che l'uscita di Avatar 2 non venga rimandata ulteriormente e che alla fine del 2022 l'emergenza sanitaria possa essersi ridotta al punto tale da permettere una normale distribuzione del film nelle sale internazionali. Ricordiamo che Avatar 2 riunirà nel cast Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver e Kate Winslet.