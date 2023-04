Austin Butler star di City on Fire, tratto dal romanzo di Don Winslow

Austin Butler sarà il protagonista e produttore del film City on Fire, adattamento del romanzo scritto da Don Winslow.

Il progetto sarà prodotto da Sony 3000 Pictures e nel team che porterà la storia nelle sale ci saranno anche David Heyman e Shane Salerno.

La star di Elvis avrà per la prima volta il ruolo di produttore esecutivo e il lungometraggio permetterà ad Austin Butler di collaborare nuovamente con Sony Pictures dopo aver recitato in C'era una volta a... Hollywood, diretto da Quentin Tarantino.

City on Fire è il primo capitolo di una trilogia scritta da Don Winslow, il cui secondo volume, City of Dreams, sarà pubblicato il 18 aprile. Al centro della trama ci sono due imperi criminali, uno irlandese e l'altro italiano, che controllano il New England. Un evento li divide e dà il via a una guerra brutale. Butler avrà il ruolo del protagonista Danny Ryan, costretto a crescere e diventare uno spietato leader pur di proteggere i propri amici, la sua famiglia e la casa che ama. Lottando contro la Mafia, i poliziotti locali e i federali, Danny ha intenzione di costruire una dinastia o sacrificarsi provando a riuscirci.

Don Winslow ha dichiarato: "Come molte persone intorno al mondo, sono rimasto stupito dalla performance di Austin Butler in Elvis, nominata agli Oscar. Ho avuto alcune conversazioni con Austin su questa trilogia a cui sto lavorando da quasi 30 anni della mia vita e sono rimasto profondamente colpito dal suo impegno nell'interpretare Danny Ryan e dalla sua passione per produrre i tre film con David, Shane, Elizabeth e Marisa".

Austin, prossimamente, tornerà sul grande schermo con Dune: Parte 2, Masters of Air e The Bikeriders.