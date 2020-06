Auguri per la tua morte: Jason Blum vuole realizzare un terzo film

Jason Blum è il produttore di Auguri per la tua morte e ha svelato in una recente intervista che sta lavorando per far realizzare il terzo film.

Il progetto, secondo quanto dichiarato a Entertainment Tonight, potrebbe diventare presto una realtà.

Jason Blum ha dichiarato: "Lasciatemi che ve lo dica, sto facendo gli straordinari per realizzare il terzo film di Auguri per la tua morte, credetemi. Ci sto provando. Ancora niente di ufficiale".

Il primo film raccontava la storia di una studentessa universitaria che veniva uccisa nel giorno del suo compleanno, risvegliandosi però dopo la propria morte e ritrovandosi a vivere più volte la stessa giornata, cercando quindi di impedire il proprio omicidio. Auguri per la tua morte, nel 2017, aveva ottenuto buoni risultati ai box office, ottenendo così nel 2019 un sequel che non ha ripetuto il successo di incassi.

Il regista Christopher Landon aveva però confermato che i fan potevano attendersi una conclusione della storia: "Non posso prevedere il futuro e sapere che forma prenderà alla fine un terzo film. E so che Jessica Rothe prova la stessa sensazione perché ne abbiamo parlato. Sapere che ci sono molte persone che hanno apprezzato il secondo film e volevano realmente scoprire cosa sarebbe accaduto è davvero un sollievo. Abbiamo chiaramente stabilito alla fine del secondo film che c'è un obiettivo e stiamo muovendoci in una direzione. Non so che cosa accadrà, ma in qualche modo racconterò decisamente quella storia. Se le persone hanno pensato che il secondo film fosse folle non sono pronte per la terza storia perché diventa molto più pazza, ma in un modo così divertente. In qualche modo la farò uscire".