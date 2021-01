Audrey Hepburn: sua nipote si perde tra i boschi della Versilia, ma c'è un lieto fine

Piccola disavventura per la nipote di Audrey Hepburn, che nelle scorse aveva smarrito la via di casa tra le colline della Versilia, ma è poi tornata sana e salva alla sua dimora.

Emma Ferrer, nipote dell'attrice Premio Oscar Audrey Hepburn, si era smarrita nelle vicinanze di casa sua a Buchignano, nel comune di Camaiore, in provincia di Lucca. La ragazza si era infatti addentrata troppo nei boschi circostanti, perdendo l'orientamento.

È successo nel pomeriggio del 18 gennaio sulle colline toscane, dove la ragazza, ex-modella (e pittrice) di 25 anni, risiede. Emma era uscita per fare una passeggiata con il cane nei boschi limitrofi, ma deve essersi allontanata un po' troppo rispetto al solito, perdendo così la via di casa, come riportano anche i giornali nazionali.

Allarmata, e visto il sopraggiungere delle ore più buie, Emma ha reso nota la sua situazione via telefono e, oltre ai soccorritori del Cai, si sono mobilitati anche gli abitanti del paese per aiutare nelle ricerche.

Per fortuna, nel giro di un paio d'ore è stato possibile localizzare la ragazza e aiutarla a tornare a casa.

Non avrà vissuto avventure epiche sullo schermo come quelle della nonna in Vacanze Romane, Sabrina, Cenerentola a Parigi o Sciarada, ma anche quella di Emma si può sicuramente catalogare come un'avventura e, per fortuna, a lieto fine.