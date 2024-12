Star di Stranger Things è la frontrunner per interpretare Jane Grey in X-Men e Avengers 5 e 6

Mentre l'attenzione è tutta concentrata su DC e Superman dopo il lancio del trailer, i Marvel Studios continuano a lavorare per dare ai numerosi fan ciò che si aspettano dopo qualche delusione relativa all'MCU. Secondo l'insider Jeff Sneider i dirigenti Marvel avrebbero messo gli occhi su una giovane interprete di Stranger Things per affidarle il ruolo della mutante Jane Grey dei nuovi X-Men.

L'attrice in questione sarebbe Sadie Sink, interprete di Max, che ha abbondantemente mostrato il suo talento in pellicole come The Whale di Darren Arnofsky e che, con i suoi capelli rossi e occhi verdi, ha un look molto simile al personaggio nei fumetti. Se il rumor troverà conferma, la nuova Jane Grey potrebbe fare il suo debutto in Avengers: Doomsday nel 2026.

Sneider mette in guardia spiegando che il processo di casting è ancora all'inizio e l'ingaggio di Sink potrebbe non essere finalizzato. Tutto può cambiare finché lo sviluppo di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars è in corso, ma a quanto pare il rumor arriva da fonte certa e la scelta di Kevin Feige di ripiegare su attori più giovani per il reboot degli X-Men troverebbe ampia sponda in Marvel.

Un primo piano di Sadie Sink

Il ritorno dei fratelli Russo riporterà l'MCU ai fasti di un tempo?

Anche se non confermato, è probabile che i Fratelli Russo siano coinvolti in questo casting e utilizzino il loro fiuto per scovare nuovi interpreti da lanciare nell'MCU come è accaduto con Tom Holland per il ruolo di Peter Parker/Spider-Man in Captain America: Civil War.

Sneider ritiene inoltre che i Marvel Studios potrebbero collocare l'uscita del reboot di X-Men verso la fine del 2027, presumibilmente nello slot del 5 novembre 2027 che lo studio ha già prenotato. Ciò porrebbe il lancio del film appena sei mesi dopo l'uscita nei cinema di Avengers: Secret Wars, quindi, se le voci si riveleranno accurate, i Marvel Studios sarebbero ansiosi di rilanciare la saga mutante il prima possibile.

Se la ventiduenne Sadie Sink apparirà in Doomsday o Secret Wars, si unirà a un cast che comprende Robert Downey, Jr. (Victor von Doom/Doctor Doom), Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Chris Evans (Steve Rogers/Nomad), Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Hayley Atwell (Agente Peggy Carter), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/La Donna Invisibile), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d'Inverno), Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (John Walker/Agente statunitense) e David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian).

Anche se per ora non sono trapelati dettagli sulla trama, il ritorno degli Avengers vedrà gli eroi più potenti della Terra confrontarsi con il famigerato Dottor Destino e porrà le basi per Avengers: Secret Wars del 2027.