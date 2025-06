Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink potrebbe interpretare una variante di Gwen Stacy

Dopo l'entusiasmo generato dal ritorno dei tre Spider-Man in No Way Home, cresce l'attesa per Spider-Man: Brand New Day, uno dei titoli più discussi del futuro Marvel Cinematic Universe. Tra le voci più insistenti, emerge quella che vede Sadie Sink, star nota per Stranger Things, coinvolta nel cast in un ruolo ancora avvolto dal mistero.

Secondo alcuni documenti di casting trapelati online, il personaggio assegnato a Sink è descritto come una donna "acuta, indipendente, volitiva e con un passato oscuro". Un profilo vago, ma abbastanza intrigante da scatenare teorie tra i fan.

Inizialmente, si era ipotizzato che l'attrice potesse interpretare Mary Jane Watson o addirittura Jean Grey, ma nel corso dei mesi si sono affacciate altre possibilità: da Felicia Hardy (alias Gatta Nera) a Mayday Parker, figlia di Peter Parker e Mary Jane in una linea temporale alternativa.

una foto di Sadie Sink

A dare nuova linfa alle speculazioni è stato Jeff Sneider, che nel podcast The Hot Mic ha rivelato che Sink potrebbe vestire i panni di una variante multiversale di Gwen Stacy. Se così fosse, si tratterebbe di un debutto attesissimo per il personaggio nell'MCU, dopo le versioni già interpretate da Emma Stone e, in versione animata, da Hailee Steinfeld nel franchise Spider-Verse.

Il multiverso si allarga

Il cast si preannuncia ricco: tra i nomi confermati troviamo Liza Colón-Zayas in un ruolo ancora non svelato e Michael Mando che dovrebbe tornare come Mac Gargan/Scorpione. Steven Yeun sarebbe in trattative per unirsi al progetto, mentre alcune fonti sostengono che Mark Ruffalo avrà una parte di rilievo come Bruce Banner/Hulk.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

A differenza dei precedenti capitoli (Homecoming, Far From Home, No Way Home), il titolo del nuovo film riprende un celebre ciclo a fumetti del 2008, in cui Peter Parker tenta di ricominciare da capo dopo gli eventi traumatici di One More Day e Civil War. Questo arco narrativo ha introdotto diversi personaggi nuovi, come Carlie Cooper e Lily Hollister (alias Menace), e non è escluso che il film possa attingere anche da lì.

Il regista Destin Daniel Cretton ha recentemente dichiarato al CinemaCon: "Stiamo lavorando per dare una nuova dimensione a Spider-Man. Ogni giorno ci sfidiamo per creare non solo un look inedito, ma un'esperienza emotiva e visiva senza precedenti". Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026, dopo un leggero slittamento dalla data iniziale prevista.