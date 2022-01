Attraverso i miei occhi: la trama del film con Milo Ventimiglia, stasera su Canale 5 in prima visione

Stasera su Canale 5, alle 21:45 e per la prima volta in chiaro, va in onda Attraverso i miei occhi, il film con Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried: ecco la trama.

Attraverso i miei occhi è il film - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 in prima visione in chiaro - che farà compagnia al pubblico dell'ammiraglia Mediaset. Diretto da Simon Curtis nel 2019, protagonisti sono Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried e Kevin Costner come voce, nella versione originale, di Enzo.

Attraverso i miei occhi: Milo Ventimiglia in una scena del film

Come svela la trama, Enzo è un Golden Retriever, vero narratore della sua storia e di quella del suo padrone, il pilota da corsa Danny (Milo Ventimiglia). Tra i due è stato subito feeling. Enzo ha imparato le lezioni di vita del suo proprietario, vivendo passo dopo passo accanto a lui. Lo ha visto crescere in pista, lo ha ammirato da insegnante per altri piloti e festeggiato quando Denny si è innamorato di Eva (Amanda Seyfried). Enzo è dunque il migliore amico, il compagno ideale ed anche il testimone di nozze di Danny: tutto ciò li ha resi inseparabili.

Enzo è sempre sul podio dopo un successo ma è presente anche quando Eva dà alla luce la piccola Zoe, rappresentando un sostegno per tutti. Ed anche quando una svolta drammatica destabilizza l'esistenza di Danny - il quale tenterà di superare i tristi eventi e i conseguenti ostacoli -, il suo fedele amico è sempre pronto, a suo modo, a ricordargli che non deve smettere di combattere. Ma nulla è destinato a durare per sempre...

Attraverso i miei occhi è tratto dal romanzo L'arte di correre sotto la pioggia di Garth Stein. A dare la voce a Enzo nella versione italiana è Gigi Proietti.