Dwayne Johnson primo in classifica degli attori più pagati del 2019

Dwayne Johnson conquista il primato tra gli attori più pagati del 2019, come conferma la classifica stilata dal magazine Forbes, che condivide i nomi che occupano le prime dieci posizioni.

1 Dwayne Johnson, $ 89,4 milioni

2 Chris Hemsworth, $ 76,4 milioni

3 Robert Downey Jr., $ 66 milioni

4 Akshay Kumar, $ 65 milioni

5 Jackie Chan, $ 58 milioni

6 Bradley Cooper $ 57 milioni

7 Adam Sandler $ 57 milioni

8 Chris Evans, $ 43,5 milioni

9 Paul Rudd, $ 41 milioni

10 Will Smith, $ 35 milioni

The Rock si è piazzata al primo posto, superando tantissimi nomi che fanno parte del Marvel Cinematic Universe, superando il risultato dello scorso anno quando il vincitore è stato George Clooney. Quest'anno l'ex wrestler ha guadagnato ben 89,4 milioni di dollari tra il 1 giugno 2018 e il 1 giugno 2019.

Un anno proficuo grazie ai titoli Jumanji: Welcome to The Jungle, Hobbes & Shaw e l'imminente Jumanji: The Next Level, per cui Dwayne Johnson percepirà in anticipo lo stipendio di $ 23,5 milioni. L'attore nel 2018 aveva rilasciato un'intervista a Forbes, raccontando come il suo lavoro è incentrato prima di tutto sul pubblico: "Per prima cosa bisogna pensare al pubblico. Cosa vuole e qual è lo scenario migliore che possiamo creare e che li farà tornare a casa felici?"

Dopo The Rock, si piazzano altri grandi del cinema di quest'anno, tra cui gli Avengers Chris Hemsworth e Robert Downey Jr.., rispettivamente con 76,4 milioni e 66 milioni. Dopo di loro compaiono in classifica anche Jackie Chan, Bradley Cooper e Will Smith.

Ricordiamo che Dwayne Johnson è attualmente in sala con Fast & Furious - Hobbs & Shaw che ruota intorno ai due personaggi di Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese. Tra i due, in seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni nel tentativo di farsi fuori a vicenda, ma adesso devono unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dargli del filo da torcere.