Attack on Titan: The Last Attack, aprono oggi le prevendite per l'anime al cinema solo il 3, 4 e 5 marzo

Tutti pronti per l'arrivo al cinema dell'anime di culto distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment solo il 3, 4 e 5 marzo in v.o. con sottotitoli in italiano.

Aprono le prevendite per Attack on Titan: The Last Attack, l'anime di culto diretto da Yuichiro Hayashi, distribuito nei cinema da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment solo il 3, 4 e 5 marzo in v.o. con sottotitoli in italiano.

Tutti pronti per seguire l'eccezionale avventura che riunisce gli ultimi due episodi dell'acclamata serie anime in un'esperienza cinematografica unica e colossale.

Attack on Titan: THE LAST ATTACK riunisce gli ultimi due episodi dell'acclamata serie anime in un'esperienza cinematografica per godere appieno dell'epico finale in un film di dimensioni colossali che promette 145 minuti di adrenalina pura.

Prevendite: www.eaglepictures.com/attack-on-titan-the-last-attack?mc_cid=22273975f4&mc_eid=b6e7ed24d0.

Un personaggio di Attack On Titan: The Last Attack

La sinossi

L'umanità ha sempre vissuto in silenzio, protetta da mura innalzate per difendersi dalla minaccia dei giganti, enormi creature mostruose. Il secolo di pace viene però distrutto da un attacco in città da parte di un gigante, che lascia il giovane Eren Yeager senza una madre e in cerca di vendetta.

Diversi anni dopo essersi unito al Corpo di Ricerca, Eren affronta un nemico mortale e acquisisce un'abilità speciale che cambierà per sempre il mondo come lo ha sempre conosciuto. Dopo essersi avventurato fuori dalle mura, Eren pianifica di causare il "Boato", un terrificante piano per l'estinzione totale di ogni essere vivente. Con il destino del mondo sul filo del rasoio, un gruppo misto di vecchi alleati e nemici di Eren si lanciano in battaglia, decisi a porre fine al suo piano mortale. Ma riusciranno davvero a fermarlo?

La pluripremiata serie, in Italia anche nota come L'attacco dei Giganti, ha debuttato nel 2014 con quattro stagioni e si è conclusa nell'autunno del 2023, conquistando fan e critica. Tre delle stagioni hanno ottenuto il 100% del punteggio della critica e oltre il 90% del punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes. Inoltre la serie si è classificata al 23° posto tra i 250 migliori programmi televisivi su IMDb (secondo la valutazione degli utenti di IMDb).

La serie anime è tratta dal manga omonimo creato da Hajime Isayama. Composto da 34 volumi, il primo capitolo è stato pubblicato in Giappone nel 2009 (in Italia nel 2012), l'ultimo nell'aprile del 2021 (ottobre dello stesso anno in Italia).