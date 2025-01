Attack on Titan: The Last Attack, il trailer italiano del film evento che chiude la celebre serie anime

Ecco il trailer italiano di Attack on Titan: The Last Attack, il film evento, al cinema il 3, 4 e 5 marzo, con cui Eren, Mikasa, Levi si congedano dal loro pubblico.

I momenti più cruenti dell'epica battaglia finale rivivono nel trailer italiano di Attack on Titan: The Last Attack, il film evento che porta al cinema i due capitoli finali della celebre serie anime nata dall'altrettanto celebre manga omonimo.

Il film con cui i fan diranno addio al mondo creato da Hajime Isayama sarà nei cinema italiani, presentato da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment, il 3, 4 e 5 marzo 2025, distribuito da Eagle Pictures.

L'estremo sacrificio del Corpo di Ricerca nell'emozionante trailer

Non ci sarà spazio per la noia nei 145 minuti di Attack on Titan: The Last Attack, almeno a giudicare dal trailer, un mix di adrenalina ed emozioni.

Con l'intento folle e suicida di Eren ormai chiaro in mente, ai membri del Corpo di Ricerca

non resta che un ultimo disperato tentativo per salvare l'umanità dall'estinzione, a costo della propria vita.

Ora più che mai è necessario continuare a combattere. Un dovere imposto anche dal sacrificio di Hanji Zoe, ultimo comandante dell'Armata Ricognitiva. É necessario per la memoria di tutti i compagni morti nella guerra ai Giganti ma soprattutto per la vita di tutti coloro che potrebbero vedere il domani.

Nel concitato minuto esatto del trailer, è impossibile non riconoscere la voce del capitano Levi Ackerman mentre incita i suoi combattenti con quello che è il motto del Corpo di Ricerca: "Offrite il vostro cuore".

Impossibile non emozionarsi con le ultime parole che Mikasa rivolge all'amato Eren prima del tragico epilogo: "Grazie per avermi avvolta con questa sciarpa", in riferimento a quella sciarpa rossa che lui le aveva donato, ancora bambini, in segno di protezione.

I numeri di Attack on Titan

La locandina di Attack on Titan: The Last Attack

La pluripremiata serie, in Italia anche nota come L'attacco dei Giganti, ha debuttato nel 2014 con quattro stagioni e si è conclusa nell'autunno del 2023, conquistando fan e critica. Tre delle stagioni hanno ottenuto il 100% del punteggio della critica e oltre il 90% del punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes. Inoltre la serie si è classificata al 23° posto tra i 250 migliori programmi televisivi su IMDb (secondo la valutazione degli utenti di IMDb).

La serie anime è tratta dal manga omonimo creato da Hajime Isayama. Composto da 34 volumi, il primo capitolo è stato pubblicato in Giappone nel 2009 (in Italia nel 2012), l'ultimo nell'aprile del 2021 (ottobre dello stesso anno in Italia).

Attack on Titan: The Last Attack, il quinto film tratto dalla serie anime, è diretto da Yûichirô Hayashi, mentre la storia originale è di Hajime Isayama. Il Character Design è di Tomohiro Kishi, la Direzione artistica di Kuniaki Nemoto, la Direzione principale dell'animazione di Daisuke Niinuma mentre il montaggio è di Masato Yoshitake. Le musiche sono di Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano. L'animazione e la produzione sono dello studio MAPPA.