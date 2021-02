L'Attacco dei Giganti 4, numeri record negli USA per la serie: più richiesta di WandaVision e The Mandalorian

L'Attacco dei Giganti 4 sta registrando numeri record negli USA dove è risultata la serie tv più richiesta dagli utenti, avendo superato anche le produzioni Disney più amate, come The Mandalorian e WandaVision.

A riferirlo è Parrot Analytics, la società ha stilato una classifica, relativa al periodo compreso tra il 31 gennaio e il 6 febbraio, basandosi su dati rilevati dalle interazioni social, dal numero di volte in cui la serie tv è stata cercata sui motori di ricerca, dai punti di share, dalle interazioni degli utenti sulle singole piattaforme nel caso dello streaming.

In base alla classifica stilata da Parrot Analytics dunque risulta che la stagione finale de L'attacco dei giganti è stata cercata dagli utenti, nei soli Stati Uniti (dove viene trasmessa settimanalmente da Crunchyroll e Funimation, e dove alcuni episodi già doppiati sono andati in onda anche su Cartoon Network), 110 volte più di una comune serie tv.

Seguono, notevolmente distanziati, Spongebob Squarepants e il Saturday Night Live, mentre le due serie Disney di maggiore successo, The Mandalorian e WandaVision, sono presenti solo a metà classifica, seguite dal sempreverde Trono di Spade.

L'Attacco dei Giganti 4, che è l'ultima stagione della serie anime tratta dall'altrettanto fortunato manga, va in onda in Giappone da dicembre e sarà composta in totale da 16 episodi, come ha annunciato lo studio MAPPA, subentrato proprio per la stagione finale al Wit Studio, che aveva fatto un ottimo lavoro con le 3 stagioni precedenti.

L'episodio 4x10, Buoni argomenti, è andato in onda in Giappone da poche ore e arriverà anche in Italia, su Amazon Prime Video e VVVVID, domani, 16 febbraio, in giapponese con sottotitoli in italiano.