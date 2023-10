Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio su Italia 1: trama e storia vera del film con Dev Patel

Stasera 20 ottobre su Italia 1 va in onda Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio: trama, cast e storia vera del film del 2018 con Dev Patel.

Stasera 20 ottobre su Italia 1 va in onda Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio film del 2018 diretto da Anthony Maras con Dev Patel. Come specificato nel titolo della pellicola Attacco a Mumbai è tratto da una storia vera. La sceneggiatura è di John Collee ed Anthony Maras. La colonna sonora è firmata da Volker Bertelmann. Trama, cast, recensione, storia vera, curiosità e trailer del lungometraggio.

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio

Trama

Nel novembre del 2008, un gruppo di terroristi prende di mira Mumbai. Il Taj Mahal Palace Hotel è tenuto d'assedio per tre giorni, imprigionando oltre cinquecento persone. Mentre il mondo è testimone impotente dell'attacco attraverso i media, il rinomato chef dell'hotel e un umile cameriere rischiano la vita per portare in salvo gli ospiti della struttura, una giovane coppia tenta disperatamente di proteggere il proprio bambino, mentre un freddo miliardario sembra interessato solo a salvare se stesso.

Storia vera

Gli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008, noti anche come gli attacchi di Mumbai, furono una serie di attacchi terroristici coordinati che avvennero nella città indiana di Mumbai. Gli attacchi iniziarono il 26 novembre 2008 e durarono fino al 29 novembre 2008. Gruppi armati di terroristi attaccarono diversi luoghi chiave nella città, compresi hotel di lusso, una stazione ferroviaria, un ospedale e un centro ebraico.

Gli attacchi furono pianificati e condotti da membri del gruppo terroristico pakistano Lashkar-e-Taiba. I terroristi arrivarono a Mumbai via mare e iniziarono la loro serie di attacchi sparando alle persone, prendendo ostaggi e piazzando bombe in luoghi affollati. Tra i bersagli principali c'erano il Taj Mahal Palace & Tower Hotel, l'Oberoi Trident Hotel, la stazione ferroviaria di Chhatrapati Shivaji Terminus, l'ospedale Cama and Albless Hospital e il centro ebraico Nariman House.

Gli attacchi portarono a un totale di 196 morti e più di 300 feriti. Le forze di sicurezza indiane, tra cui la polizia di Mumbai e le forze speciali, affrontarono i terroristi in combattimenti che durarono diversi giorni. Il 29 novembre 2008, le forze di sicurezza riuscirono a eliminare l'ultimo dei terroristi. Tra le vittime c'erano cittadini indiani e stranieri.

Gli attentati di Mumbai del 2008 ebbero un impatto significativo sulla sicurezza internazionale e portarono a una maggiore attenzione sulla minaccia del terrorismo in Asia meridionale. Inoltre, generarono tensioni tra l'India e il Pakistan, poiché fu stabilito che i terroristi avevano ricevuto addestramento e supporto da parte di elementi pakistani.

Questi attacchi sono stati uno degli episodi più gravi di terrorismo nella storia dell'India, e hanno evidenziato la necessità di una cooperazione internazionale più stretta nella lotta contro il terrorismo.

Curiosità

Il debutto globale di Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio ha avuto luogo il 7 settembre 2018, durante il Toronto International Film Festival. Successivamente alla sua partecipazione all'Adelaide Film Festival, il film è giunto nelle sale cinematografiche in Australia il 10 gennaio 2019, mentre in Italia è stato reso disponibile a partire dal 30 aprile 2019.

Recensione e trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

La nostra recensione di Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio.

Cast