Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, clip esclusiva del film con Dev Patel

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio esce nelle sale il 30 aprile 2019, distribuito da ITALIAN INTERNATIONAL FILM - società controllata da Lucisano Media Group - e M2 Pictures. Il thriller drammatico interpretato tra gli altri da Dev Patel, ricostruisce gli attacchi terroristici a Mumbai.

Siamo nel novembre del 2008, un gruppo di terroristi mette in atto una serie di devastanti attentati in tutta Mumbai. Per tre giorni gli attentatori assediano anche il Taj Mahal Palace Hotel tenendo in ostaggio oltre 500 persone tra ospiti e dipendenti. Mentre il mondo è testimone impotente dell'attacco attraverso i media, il rinomato chef dell'hotel e un cameriere rischiano la vita per portare in salvo gli ospiti della struttura, una giovane coppia tenta disperatamente di proteggere il proprio bambino, mentre un freddo miliardario sembra interessato solo a salvare se stesso.

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio oltre a Dev Patel ha tra i suoi protagonisti Armie Hammer, Jason Isaacs e Nazanin Boniadi. Il film segna il debutto alla regia di Anthony Maras, la sceneggiatura è di John Collee e dello stesso regista. Parlando del suo film Maras ha detto "spero che il pubblico riesca ad avere una visione più sfaccettata di come accadono questi attacchi terroristici e sulle ragioni che sono alla base".

Presentato in anteprima mondiale il 7 settembre al Toronto International Film Festival, il film arriva in Italia il prossimo 30 aprile. L'attore indiano Anupam Kher, che interpreta lo chef Oberoi, è il protagonista della video clip che vi proponiamo oggi in esclusiva.