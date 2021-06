Atlas: il trailer del nuovo film con Matilda De Angelis

Matilda De Angelis è la protagonista di Atlas, il nuovo film diretto da Niccolò Castelli, in uscita nelle sale a luglio, che si mostra nel trailer ufficiale.

Dopo essere stato presentato alle Giornate del cinema svizzero 2021, Atlas è pronto per la distribuzione nelle sale cinematografiche. Il nuovo lavoro diretto da Niccolò Castelli porterà sul grande schermo la storia di Allegra, una ragazza che rimane profondamente traumatizzata da un tragico evento che segna in maniera indelebile la sua vita. Ad interpretare la protagonista del film è Matilda De Angelis, reduce dalla vittoria del David di Donatello per la sua performance ne L'Incredibile storia dell'Isola Delle Rose.

In attesa di poterlo vedere al cinema, Atlas si mostra nel trailer ufficiale, rilasciato nelle scorse ore. Il filmato in questione lascia intravedere il lato più cupo dell'opera, quello nel quale troverà spazio l'irrequietezza della sua protagonista, incapace di nutrire ancora fiducia nei confronti del prossimo e soprattutto del "diverso". Di seguito, la sinossi ufficiale di Atlas: "Appassionata di arrampicata, Allegra è vittima di un attacco terroristico che costa la vita ai suoi amici. Annientata dalla paura verso gli altri e dal desiderio di vendetta si ritira nella sua solitudine. I suoi cari sono impotenti. Così, per tornare a godere della vita, Allegra deve intraprendere una lunga lotta con se stessa. In questo contesto incontra Arad, un giovane rifugiato del Medio Oriente. Per lei ritrovare la fiducia nel diverso rimane l'ostacolo più difficile". Il film uscirà nelle sale l'8 luglio, distribuito da Vision Distribution.

Per quanto riguarda Matilda De Angelis, la giovane attrice italiana sta vivendo un periodo d'oro dal punto di vista professionale. Oltre al già citato riconoscimento conquistato nel mese di maggio, ha avuto infatti l'opportunità di farsi conoscere ed apprezzare anche oltreoceano, grazie al suo coinvolgimento in The Undoing - Le verità non dette, la serie TV che l'ha vista recitare al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Il pubblico italiano l'ha inoltre vista sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice di una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021.