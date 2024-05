Jennifer Lopez: Netflix vieta domande su Ben Affleck nel tour promozionale del film Atlas

Netflix ha deciso di intervenire nella delicata questione che riguarda Jennifer Lopez, impegnata in questo periodo nel tour promozionale del suo nuovo film Atlas. Lo streamer ha deciso di vietare le domande sulla vita personale dell'attrice dopo quanto accaduto in Messico, quando un giornalista ha chiesto J.Lo informazioni sulla presunta crisi con il marito Ben Affleck.

Lopez non parteciperà a nessuna intervista individuale e parteciperà solo ai junket di gruppo con il resto del cast. Il tentativo di Netflix è quello di evitare situazioni di tensione come quella verificatasi questa settimana e perciò ha stabilito delle linee guida alle quali la stampa dovrà attenersi.

La domanda inopportuna

L'altra sera a Città del Messico, durante la conferenza stampa alla quale Lopez ha partecipato insieme al resto del cast, un giornalista si è rivolto alla star con una domanda inopportuna:"Il tuo divorzio da Ben Affleck è reale? Questi rumor sono reali? Qual è la verità?". La popstar ha reagito con freddezza mentre la co-star Simu Liu è intervenuta, cercando di sviare il discorso:"Non parliamo di questo. Grazie mille, ragazzi, grazie davvero. Per favore, non portiamo quest'energia" ha chiesto la star di Shang-Chi.

Jennifer Lopez impegnata in un dialogo sul set di Atlas

Jennifer Lopez ha rimproverato il giornalista, ricordandogli che non avrebbe potuto fare quella domanda. Una questione di opportunità ma anche di regole che probabilmente Netflix aveva già ben chiare ma che ha espresso pubblicamente solo a fatto avvenuto. Le voci riguardo un presunto divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sono emerse in particolare settimana scorsa, quando alcuni paparazzi hanno scoperto che Ben Affleck aveva lasciato la casa della coppia a Beverly Hills e si stava dirigendo in una casa in affitto in città. Fonti anonime hanno informato InTouch Weekly che la coppia sarebbe diretta verso il divorzio. Al momento la coppia non ha fornito comunicati ufficiali sull'argomento.

Atlas di Brad Peyton, con Jennifer Lopez, Simu Liu e Sterling K. Brown, è disponibile da oggi su Netflix.