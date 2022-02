Atlanta 4 sarà l'ultima stagione della serie e il debutto sugli schermi di FX è previsto per l'autunno, a qualche mese di distanza dall'arrivo sugli schermi della terza stagione.

Il responsabile del network ha dichiarato: "La nuova stagione è tutto quello che vi aspettate da Atlanta, ovvero dovete aspettarvi l'inaspettato. Sedetevi e apprezzate il viaggio".

Donald Glover, creatore dello show, ha parlato della fine di Atlanta dichiarando: "Onestamente volevo finire la serie dopo la seconda stagione. Sentivo che quando le condizioni sono giuste per qualcosa, accadono. E quando le condizioni non sono giuste, non accadono".

L'attore ha quindi aggiunto: "Ho sentito che la storia era sempre stata destinata a essere ciò che era. Era davvero noi. Come tutti nel team di autori e sul set... Era quello che stavamo affrontando e ciò di cui stavamo parlando. Quello è l'unico modo che amo nel realizzare i progetti. Penso sia finita in modo perfetto".

FX aveva annunciato il rinnovo di Atlanta per la quarta stagione nel 2019. I protagonisti, accanto a Glover, sono Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield e Zazie Beetz.