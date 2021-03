Atlanta 3 e 4: le riprese inizieranno in Europa nel mese di aprile

Atlanta ritornerà prossimamente con gli episodi della terza e della quarta stagione e FX ha annunciato che le riprese inizieranno a breve in Europa

Il cast della comedy con star Donald Glover partirà dagli Stati Uniti il 23 marzo, in vista di un inizio del lavoro sul set previsto per il 5 aprile.

John Landgraf, a capo di FX, aveva dichiarato in estate che Donald Glover e il suo team avevano completato il lavoro sugli script della terza e della quarta stagione durante la pausa forzata della produzione che ha impedito la realizzazione delle puntate di Atlanta che avrebbero dovuto debuttare sugli schermi americani nel mese di gennaio 2021.

Le riprese di Atlanta inizieranno a Londra e proseguiranno poi ad Amsterdam e Parigi. Una delle due stagioni verrà girata prevalentemente in Europa e l'altra nella città che dà il titolo alla serie.

Lo show ha conquistato cinque Emmy grazie alle precedenti due stagioni e tra i riconoscimenti ci sono quelli dati a Glover come Miglior Attore Protagonista e Regista.

Al centro della trama ci sono i cugini Earn (Donald Glover) e Alfred "Paper Boi" (Brian Tyree Henry) che sognano di sfondare nel dorato mondo della musica rap che ha visto affermarsi proprio ad Atlanta alcuni dei suoi principali protagonisti come Lil Jon, Kanye West e André 3000.