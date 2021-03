Asterix: una serie animata in preparazione per Netflix

L'amato fumetto Le avventure di Asterix approderà sul piccolo schermo grazie a Netflix. La piattaforma streaming ha messo in cantiere una serie animata dedicata al celebre guerriero gallico.

Ad annunciare la notizia sul suo blog è il regista francese Dominique Bazay il quale svela l'accordo tra Netflix, Les Editions Albert Rene di Hachette e il drammaturgo Alain Chabat per una nuova serie animata ispirata al fumetto che utilizzerà l'animazione 3D e sarà prodotta in Francia. L'obiettivo è di distribuire la serie in tutto il mondo nel 2023. Alain Chabat, autore e regista di Asterix & Obelix - Missione Cleopatra, adattamento più popolare del fumetto, sarà lo showrunner della serie.

"Sono anni che parlo con Celeste Surugue di come portare Asterix su Netflix. Abbiamo costruito un ottimo rapporto di fiducia e rispetto reciproco attorno al nostro amore per questi personaggi" scrive Bazay nel post. "Sono franco-canadese e, come la maggior parte dei francofoni in tutto il mondo, sono cresciuto con Asterix, il suo compagno Obelix e il fedele Idefix. Ho guardato gli speciali animati e ho letto i libri religiosamente. Se lo avessi detto al me stesso di otto anni che un giorno avrei aiutato a dare vita a questi personaggi non ti avrei creduto!"

"Fin dalla prima graphic novel di Asterix, nel 1961, sono stati pubblicati 38 volumi in 111 lingue e dialetti, con il 39° previsto entro la fine dell'anno", continua Bazay. "E ci sono stati anche 15 lungometraggi, il primo nel 1967. Queste storie raccontano la saga del combattivo guerriero e dei suoi irriverenti compagni del villaggio che mantengono un minuscolo angolo dell'antica Gallia libero dai maldestri invasori romani. Ogni nuovo volume e ogni nuovo film è atteso con impazienza dai fan, soprattutto in Francia, Italia, Germania e Canada. Ho sempre sentito che il tono unico dell'umorismo di Goscinny e Uderzo è senza tempo. È per questo che Asterix è così speciale: fa appello a tutte le età e supera tutti i confini ".

Secondo quanto scritto da Bazay, la serie animata Netflix trarrà ispirazione soprattutto da Asterix e la grande guerra, dove i romani, dopo essere stati sistematicamente beffati da Asterix e i suoi compagni, organizzano uno scontro tra capi galli rivali e provano a influenza il risultato col rapimento del druido, impossibilitato a preparare la sua pozione magica.